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07 травня 2021, 16:25 694

СБУ повідомила про підозру в корупції двом чиновникам "Львівгазу"

07 травня 2021, 16:25 694
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Як стверджують правоохоронці, вони займалися вимаганням хабарів із підприємств та населення регіону
Як стверджують правоохоронці, вони займалися вимаганням хабарів із підприємств та населення регіону
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Служби безпеки України повідомили про підозру у здійсненні злочину двом чиновникам АТ “Львівгаз”, яким інкримінують вимагання хабарів.

Про це повідомляє Управління СБУ в Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники обіцяли не реагувати на штучно виявлені факти порушень під час експлуатації газового обладнання та несанкціонованого втручання у розподільчу мережу газопроводу.

Оперативники спецслужби у березні цього року затримали одного з учасників злочинної схеми під час отримання хабара - 130 тис. грн. Наразі правоохоронці встановили причетність ще одного посадовця до протиправної діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Обом фігурантам кримінальної справи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи) Кримінального кодексу.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. СБУ не розголошує посад та імен чиновників. Відомо, що чоловіку, якого затримали першим, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

газ підозра Львів кримінальна справа корупція Чиновник

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