СБУ повідомила про підозру в корупції двом чиновникам "Львівгазу"

Як стверджують правоохоронці, вони займалися вимаганням хабарів із підприємств та населення регіону

Як стверджують правоохоронці, вони займалися вимаганням хабарів із підприємств та населення регіону

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє Управління СБУ в Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники обіцяли не реагувати на штучно виявлені факти порушень під час експлуатації газового обладнання та несанкціонованого втручання у розподільчу мережу газопроводу.

Оперативники спецслужби у березні цього року затримали одного з учасників злочинної схеми під час отримання хабара - 130 тис. грн. Наразі правоохоронці встановили причетність ще одного посадовця до протиправної діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Обом фігурантам кримінальної справи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи) Кримінального кодексу.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. СБУ не розголошує посад та імен чиновників. Відомо, що чоловіку, якого затримали першим, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що жителі Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.