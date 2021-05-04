Правління "Нафтогазу" може піти у відставку через призначення Вітренка

Члени правління, можливо, залишать свої посади слідом за наглядовою радою

Члени правління, можливо, залишать свої посади слідом за наглядовою радою

Фото: із відкритих джерел

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" написала лист до глави уряду Дениса Шмигаля, в якому заявляє, що члени правління компанії, ймовірно, відмовляться працювати з новим керівником Юрієм Вітренком.

Відкритий лист оприлюднило агентство "Інтерфакс-Україна”, передає RegioNews.

У наглядовій раді "Нафтогазу” заявили, що її члени подали заяви про відставку ще 30 квітня, тому їхні повноваження припиняються 14 травня.

Під листом підписались голова ради Клер Споттісвуд та незалежні члени Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден.

Він (Юрій Вітренко – ред.) здається, незнайомий з програмою поточної трансформації, хід якої він планує змінити. На наш погляд, це було б великим кроком компанії назад”, – йдеться в листі.

Наглядова рада заявила, що нормалізований прибуток "Нафтогазу" за 2020 рік оцінюють у 3,2 мільярда гривень, що на 0,6 мільярда гривень більше, ніж у 2019 році.

У листі також заявляють, що наразі компанія увійшла у період покращення прибутковості, і що це "досягнення саме чинного правління”.

Члени наглядової ради стверджують, що звільнення Андрія Коболєва було порушенням стандартів корпоративного управління, і що наглядова рада "не розглядала кандидатуру Юрія Вітренка".

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №370-р про кадрові перестановки в НАК "Нафтогаз України".

Також повідомлялось, що уряд просить просить наглядову раду "Нафтогазу" працювати до обрання нового складу.