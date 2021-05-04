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04 травня 2021, 15:03 99

На місці обвалу моста на Львівщині можуть збудувати тимчасовий проїзд - ОДА

04 травня 2021, 15:03 99
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Внаслідок обвалу дорога стала непроїзною
Внаслідок обвалу дорога стала непроїзною
Фото: ДСНС
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Львівська обласна комісія з питань ТЕБ І НС під час засідання 4 травня доручила розглянути можливість організації тимчасового проїзду на місці обвалу моста через Західний Буг у Кам'янка-Бузькому районі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає RegioNews.

Тимчасовий проїзд через аварійну ділянку дороги можуть збудувати із залученням техніки та засобів військових підрозділів.

Також повідомляється, що сьогодні представники місцевої влади та правоохоронних органів обстежать напрямки об’їзду ділянки дороги, де обвалився міст.

За словами першого заступника голови Львівської ОДА Андрій Годика, за результатами цієї інспекції буде створена кінцева схема об’‎їзду місця аварії.

Розглядаємо такі напрямки об’їзду. Для великогабаритного транспорту - дорога Радехів-Червоноград-Великі Мости-Гайок, а також Радехів-Лопатин-Буськ-Львів. Для легкових автомобілів, "швидких”, маршрутних транспортних засобів, шкільних автобусів - напрямок Долини-Сілець-Старий Добротвір-Гайок”, - сказав Годик.

Було вирішено розробити та внести зміни до маршрутів руху пасажирського транспорту внутрішньообласного сполучення та проінформувати про зміни перевізників.

Також "облавтодор" має розробити проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту моста.

Нагадаємо, у Львівській області обвалився аварійний міст через Західний Буг, в результаті аварії був заблокований рух трасою загальнонаціонального значення.

заява міст ОДА аварія Львівська область

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