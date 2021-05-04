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04 мая 2021, 16:17 468

Правление "Нафтогаза" может уйти в отставку из-за назначения Витренко

04 мая 2021, 16:17 468
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Члены правления, возможно, оставят свои посты вслед за наблюдательным советом
Члены правления, возможно, оставят свои посты вслед за наблюдательным советом
Фото: из открытых источников
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" написал письмо главе правительства Денису Шмыгалю, в котором заявляет, что члены правления компании, вероятно, откажутся работать с новым руководителем Юрием Витренко.

Открытое письмо обнародовало агентство "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

В наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что его члены подали заявления об отставке еще 30 апреля, поэтому их полномочия прекращаются 14 мая.

Под письмом подписались председатель совета Клэр Споттисвуд и независимые члены Бруно Лескуа и Люда ван дер Хейден.

Он (Юрий Витренко - ред.) кажется, незнакомый с программой текущей трансформации, ход которой он планирует изменить. На наш взгляд, это было бы большим шагом компании назад", - говорится в письме.

Наблюдательный совет заявил, что нормализованная прибыль "Нафтогаза" за 2020 год оценивается в 3,2 миллиарда гривен, что на 0,6 миллиарда гривен больше, чем в 2019 году.

В письме также заявляют, что сейчас компания вошла в период улучшения прибыльности, и это "достижение именно действующего правления".

Члены наблюдательного совета утверждают, что увольнение Андрея Коболева было нарушением стандартов корпоративного управления, и наблюдательный совет "не рассматривал кандидатуру Юрия Витренко".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что правительство просит просит набсовет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава.

Нафтогаз Юрий Витренко заявление увольнение Кабмин

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