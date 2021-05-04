10:30  04 травня
Коронавірус в Україні: одужало більше пацієнтів, ніж захворіло
13:01  04 травня
У Житомирській області скасували "червону” зону карантину
10:15  04 травня
В ООС за добу дев’‎ять обстрілів, бойовики знову гатили із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
04 травня 2021, 14:24 114

Одразу чотири області скоро можуть покинути "червону” зону - Ляшко

04 травня 2021, 14:24 114
Читайте также на русском языке
Сьогодні із цієї зони вирішили вивести Житомирську область
Сьогодні із цієї зони вирішили вивести Житомирську область
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В найближчі дні із “червоної” зони карантину можуть вивести зразу чотири області, у яких спостерігається покращення ситуації із поширенням COVID-19.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко після засідання комісії з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews.

За його словами, покращення епідемічної ситуації спостерігається у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже упродовж найближчих днів", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, у Житомирській області скасували "червону” зону карантину, у регіоні з 5 травня будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.

коронавірус заява МОЗ Віктор Ляшко регіони пандемія червона зона

У Житомирській області скасували "червону” зону карантину
04 травня 2021, 13:01
Черкаська область близька до потрапляння в "червону" зону карантину - МОЗ
04 травня 2021, 12:30
У десяти областях за добу не зробили жодного COVID-щеплення
04 травня 2021, 11:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram