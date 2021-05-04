Одразу чотири області скоро можуть покинути "червону” зону - Ляшко
Сьогодні із цієї зони вирішили вивести Житомирську область
Сьогодні із цієї зони вирішили вивести Житомирську область
В найближчі дні із “червоної” зони карантину можуть вивести зразу чотири області, у яких спостерігається покращення ситуації із поширенням COVID-19.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко після засідання комісії з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews.
За його словами, покращення епідемічної ситуації спостерігається у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
За збереження позитивної динаміки, ці регіони можуть вийти із "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже упродовж найближчих днів", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, у Житомирській області скасували "червону” зону карантину, у регіоні з 5 травня будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки.
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