Харьковская область на этой неделе может попасть в "красную" зону - ОГА

В областной администрации утверждают, что по показателям область уже соответствует "красной" зоне карантина

В областной администрации утверждают, что по показателям область уже соответствует "красной" зоне карантина

Фото: Суспільне

Сегодня, 6 апреля первый день, когда Харьковская область по всем показателям официально отвечает "красной" зоне эпидемиологической опасности. Ее официально введут, если такая ситуация продлится еще два дня.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает RegioNews.

Смотря на показатели, которые сегодня есть, сегодня первый день, когда мы официально отвечаем "красной" зоне. Если еще два дня, как определено, мы побудем в этой зоне, то, безусловно, к концу недели у нас будет объявлена ​​"красная" зона, и это за собой поведет соответствующие последствия", - рассказал Черняк.

Он добавил, что собрать заседание Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая решит вопрос "красной" зоны, областная власть готова в любой момент.

Также заместитель председателя ОГА отметил, что в области по состоянию на утро 6 апреля были свободными только 7 коек с кислородом, во всех больницах Харьковской области было занято 1120 коек с поточным кислородом.

Всего из 3336 коек в Харьковской области заняты 3223 кровати.

Напомним, Харьковская область и Харьков, в частности, являются антилидерами в рейтинге заболеваемости COVID-19 – 1155 по области и 853 случая по городу. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы также сообщали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом .

Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.