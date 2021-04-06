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06 квітня 2021, 15:39 452

У Харкові "мінували" два ТЦ: евакуювали понад 1700 людей

06 квітня 2021, 15:39 452
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Інформація про мінування не підтвердилася
Інформація про мінування не підтвердилася
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

У Харкові повідомили про мінування двох торгівельних центрів. Під час перевірки інформації правоохоронці евакуювали 1 739 людей.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Повідомлення про те, що у торгівельних центрах, розташованих на вулиці Героїв Праці та проспекті Гагаріна, закладена вибухівка, надійшло на електронну пошту поліції 6 квітня.

В торговельному центрі на вулиці Героїв Праці поліцейські оглянули 14027 кв. метрів приміщень та 100 кв. метрів прилеглої території. При цьому евакуювали 539 осіб.

На проспекті Гагаріна оглянуто 20 тисяч кв. метрів приміщень та 700 кв. метрів прилеглої території. Там евакуювали 1200 осіб.

Вибухівки не знайшли. Інформація внесена до Єдиних обліків територіальних підрозділів поліції.

Нагадаємо, 5 квітня в центрі Харкова "замінували" три ТРЦ.

евакуація Україна мінування поліція Харків

 
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