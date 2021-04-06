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06 квітня 2021, 15:51 194

У "червоному” Ужгороді відновили роботу громадського транспорту

06 квітня 2021, 15:51 194
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Пасажирів дозволяється перевозити виключно у кількості місць для сидіння
Пасажирів дозволяється перевозити виключно у кількості місць для сидіння
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 6 квітня в Ужгороді відновив роботу громадський транспорт, місцева влада затвердила тимчасовий графік його руху.

Про це у Facebook повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв, передає RegioNews.

Рішення про послаблення обмежень карантину в понеділок, 5 квітня ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС.

З вівторка, 6 квітня, в Ужгороді дозволено здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, виключно на місцях для сидіння", - написав Андріїв.

Міський голова нагадав, що водії та пасажири повинні мати при собі респіратори або захисні маски, в тому числі саморобні.

Також комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт" у Facebook розмістило тимчасовий графік руху автобусів у місті.

Нагадаємо, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА.

коронавірус карантин транспорт Ужгород червона зона

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