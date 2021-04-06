У "червоному” Ужгороді відновили роботу громадського транспорту

Пасажирів дозволяється перевозити виключно у кількості місць для сидіння

Пасажирів дозволяється перевозити виключно у кількості місць для сидіння

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 6 квітня в Ужгороді відновив роботу громадський транспорт, місцева влада затвердила тимчасовий графік його руху.

Про це у Facebook повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв, передає RegioNews.

Рішення про послаблення обмежень карантину в понеділок, 5 квітня ухвалила комісія з питань ТЕБ та НС.

З вівторка, 6 квітня, в Ужгороді дозволено здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, виключно на місцях для сидіння", - написав Андріїв.

Міський голова нагадав, що водії та пасажири повинні мати при собі респіратори або захисні маски, в тому числі саморобні.

Також комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт" у Facebook розмістило тимчасовий графік руху автобусів у місті.

Нагадаємо, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА.