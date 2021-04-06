У НАБУ розслідують порушення при закупівлі COVID-вакцин - Венедіктова

У міністра Степанова поки немає процесуального статусу в цій справі

У міністра Степанова поки немає процесуального статусу в цій справі

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявляє, що зараз у посадових осіб Міністерства охорони здоров'я немає процесуального статусу у кримінальній справі про можливі порушення при закупівлі вакцини, але розслідування проводяться.

Як передає RegioNews, про це Венедіктова повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

По вакцинації і в цілому діяльності щодо закупівлі медичних препаратів, у тому числі цієї категорії (вакцини від COVID-19 - ред.), є кілька кримінальних проваджень в різних органах досудового розслідування", - сказала генпрокурор.

За словами Венедіктової, справу про можливі зловживання при закупівлі вакцини, зокрема, розслідується Національним антикорупційним бюро України.

Слідство просунулося далеко і справді фактаж підтвердився – ми поки не можемо розголошувати. Тому давайте почекаємо і подивимося, що скаже слідство", - зазначила генпрокурор.

Венедіктова підкреслила, що правоохоронці повною мірою усвідомлюють свою відповідальність у розслідуванні подібних справ, адже вакцинація - це те, "що стосується навіть не здоров'я, а життя кожного українця - має бути під мікроскопом у держави".

Відповідаючи на питання про те, чи є зараз у посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, зокрема міністра, процесуальний статус у справі про закупівлю вакцин, генпрокурор сказала: "Процесуального статусу у них на сьогодні немає".

За словами Венедіктової, як тільки у слідства будуть результати розслідування, товариство про це дізнається.

Нагадаємо, у Раді визнали, що в Україні провалилася кампанія з вакцинації проти коронавірусу.