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06 квітня 2021, 14:51 557

У НАБУ розслідують порушення при закупівлі COVID-вакцин - Венедіктова

06 квітня 2021, 14:51 557
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У міністра Степанова поки немає процесуального статусу в цій справі
У міністра Степанова поки немає процесуального статусу в цій справі
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявляє, що зараз у посадових осіб Міністерства охорони здоров'я немає процесуального статусу у кримінальній справі про можливі порушення при закупівлі вакцини, але розслідування проводяться.

Як передає RegioNews, про це Венедіктова повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

По вакцинації і в цілому діяльності щодо закупівлі медичних препаратів, у тому числі цієї категорії (вакцини від COVID-19 - ред.), є кілька кримінальних проваджень в різних органах досудового розслідування", - сказала генпрокурор.

За словами Венедіктової, справу про можливі зловживання при закупівлі вакцини, зокрема, розслідується Національним антикорупційним бюро України.

Слідство просунулося далеко і справді фактаж підтвердився – ми поки не можемо розголошувати. Тому давайте почекаємо і подивимося, що скаже слідство", - зазначила генпрокурор.

Венедіктова підкреслила, що правоохоронці повною мірою усвідомлюють свою відповідальність у розслідуванні подібних справ, адже вакцинація - це те, "що стосується навіть не здоров'я, а життя кожного українця - має бути під мікроскопом у держави".

Відповідаючи на питання про те, чи є зараз у посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, зокрема міністра, процесуальний статус у справі про закупівлю вакцин, генпрокурор сказала: "Процесуального статусу у них на сьогодні немає".

За словами Венедіктової, як тільки у слідства будуть результати розслідування, товариство про це дізнається.

Нагадаємо, у Раді визнали, що в Україні провалилася кампанія з вакцинації проти коронавірусу.

коронавірус Офіс генпрокурора НАБУ прокуратура Ірина Венедіктова

 
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