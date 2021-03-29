Офіс президента відмовився продати художній галереї пошкоджені двері

У Зеленського не згодні із заявами митців, що двері стали мистецьким об’єктом

У Зеленського не згодні із заявами митців, що двері стали мистецьким об’єктом

Фото: із відкритих джерел

Офіс президента відхилив пропозицію громадської організації "Речовий доказ" продати їй двері будівлі, які пошкодили і розмалювали активісти під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

Про це в Instagram повідомила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає RegioNews.

Вона розповіла, що двері, які пошкодили і розмалювали фарбою протестувальники, планують реставрувати і встановити на місце. Це дозволить зекономити кошти бюджету і не купувати нові двері.

Пошкоджені двері Офісу президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", - заявила Мендель.

Вона додала, що усі причетні до пошкодження дверей повинні відповісти перед законом.

Мендель стверджує, що на Банковій часто збираються протестувальники, але нібито "нікому за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня".

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

28 березня стало відомо, що пошкоджені активістами двері Офісу Президента хоче викупити художня галерея.