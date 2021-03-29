Офис президента отказался продать художественной галерее поврежденные двери

У Зеленского не согласны с заявлениями деятелей искусства, что двери стали художественным объектом

У Зеленского не согласны с заявлениями деятелей искусства, что двери стали художественным объектом

Фото: из открытых источников

Офис президента отклонил предложение общественной организации "Вещественное доказательство" продать ей двери здания, которые повредили и разрисовали активисты во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом в Instagram сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает RegioNews.

Она рассказала, что двери, которые повредили и разрисовали краской протестующие, планируют реставрировать и установить на место. Это позволит сэкономить средства бюджета и не покупать новые двери.

Повреждены двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - заявила Мендель.

Она добавила, что все причастные к повреждению двери должны ответить перед законом.

Мендель утверждает, что на Банковой часто собираются протестующие, но якобы "никому за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

28 марта стало известно, что поврежденные активистами двери Офиса Президента хочет выкупить художественная галерея.