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29 марта 2021, 15:27 636

Офис президента отказался продать художественной галерее поврежденные двери

29 марта 2021, 15:27 636
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У Зеленского не согласны с заявлениями деятелей искусства, что двери стали художественным объектом
Фото: из открытых источников
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Офис президента отклонил предложение общественной организации "Вещественное доказательство" продать ей двери здания, которые повредили и разрисовали активисты во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом в Instagram сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает RegioNews.

Она рассказала, что двери, которые повредили и разрисовали краской протестующие, планируют реставрировать и установить на место. Это позволит сэкономить средства бюджета и не покупать новые двери.

Повреждены двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - заявила Мендель.

Она добавила, что все причастные к повреждению двери должны ответить перед законом.

Мендель утверждает, что на Банковой часто собираются протестующие, но якобы "никому за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

28 марта стало известно, что поврежденные активистами двери Офиса Президента хочет выкупить художественная галерея.

Офис президента заявление протест митинг Юлия Мендель двери

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