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29 березня 2021, 14:59 7

У Нацполіції розповіли, скільки закладів у "червоних" зонах порушили карантин

29 березня 2021, 14:59 7
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Національна поліція України перевірила 71 тисячу суб’єктів господарювання щодо дотримання правил карантину в 11 регіонах
Національна поліція України перевірила 71 тисячу суб’єктів господарювання щодо дотримання правил карантину в 11 регіонах
Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що Національна поліція зупинила роботу 90 закладів через порушення правил карантину. Йдеться про заклади у "червоних зонах".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Офісу президента.

МВС повідомило відповідну інформацію на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням президента Володимира Зеленського.

"Національна поліція України перевірила 71 тисячу суб’єктів господарювання щодо дотримання правил карантину в 11 регіонах, які віднесені до "червоної" зони. Було зупинено роботу 90 закладів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтавській області планують посилити карантин через COVID-19.

коронавірус Україна Офіс президента поліція Нацполіція

 
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