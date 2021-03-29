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29 березня 2021, 13:16 8

Погром під ОП: активіста Ратушного відправили під домашній арешт

29 березня 2021, 13:16 8
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Фото: з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт активіста Романа Ратушного за участь в акції протесту під Офісом президента 20 березня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Самозахист", передає RegioNews

Зазначається, що суддя Константинова відмовилася розглядати докази, сказавши, що "на досудовому докази не розглядаються".

Вона також відмовила віддати активіста на поруки.

Роман вже готує апеляцію на це рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, щодо вандалізму на Банковій одному із активістів оголосили підозру, іншого відправили під арешт. Активісту Ратушному може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

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