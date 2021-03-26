Терехов витратить на мавп у 35 разів більше, ніж на ветеранів, – "Дзеркало Тижня"

Витрати на туалет в зоопарку в десять разів більше, ніж допомога тим, хто перехворів на коронавірус

Витрати на туалет в зоопарку в десять разів більше, ніж допомога тим, хто перехворів на коронавірус

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У Харкова сотні мільйонів євро боргів і екологічні проблеми, але в бюджет міста на 2021 рік закладені інші пріоритети

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