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26 березня 2021, 21:38 100

Терехов витратить на мавп у 35 разів більше, ніж на ветеранів, – "Дзеркало Тижня"

26 березня 2021, 21:38 100
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Витрати на туалет в зоопарку в десять разів більше, ніж допомога тим, хто перехворів на коронавірус
Витрати на туалет в зоопарку в десять разів більше, ніж допомога тим, хто перехворів на коронавірус
Фото з відкритих джерел
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У Харкова сотні мільйонів євро боргів і екологічні проблеми, але в бюджет міста на 2021 рік закладені інші пріоритети

Про це йдеться в матеріалі 100 днів в. о. мера. Харків на сайті "ZN.UA", повідомляє інформаційне агентство RegioNews.

Автори статті аналізують три місяці роботи на посаді тимчасово виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова і, серед іншого, порівнюють витратні статті в прийнятому на поточний рік бюджет міста. Так, на охорону здоров'я в період пандемії міська влада виділяє 505 мільйонів гривень, і це лише втричі більше суми, закладеної на реконструкцію зоопарку.

Реконструкція туалету в зоопарку з благоустроєм прилеглої території - 3 млн, добудова вольєрів для мавп - 35 млн ... Для порівняння: стаціонарна медична допомога населенню - 15 млн, соціальний захист ветеранів - 1 млн, забезпечення діяльності музеїв і виставок - 6,6 млн грн. А на грошову допомогу тим, хто перехворів коронавірусом, виділили всього 302 тис. грн. - пише видання.

Отже, сумарно на ветеранів, тяжко перехворілих COVID-19 і на стаціонарну медичну допомогу влада Харкова у цьому році витратить в два з гаком рази менше коштів, ніж на мавп у зоопарку.

Нагадаємо, що лікарі Харкова відзначають, що в. о. мера Харкова Ігор Терехов не знає профілів лікарень міста.

Раніше ми писали, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, у Харкові стрибок захворюваності ковідом.

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