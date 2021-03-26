У Харкові з'ясують, кого обрали б мером 28 березня, якби Терехов не відтягнув вибори на осінь, - політолог

Секретаря міської ради називають єдиним, кому вигідне затягування призначення позачергових виборів у Харкові

Секретаря міської ради називають єдиним, кому вигідне затягування призначення позачергових виборів у Харкові

Фото: із відкритих джерел

Політолог Катерина Одарченко ініціювала проведення в Харкові соціологічного опитування у неділю, 28 березня. В цей день мали б відбутися дострокові вибори мера, якби чинна харківська міська влада не зробила б усе, щоб вибори перенеслися на осінь.

Про це Катерина Одарченко повідомила у своєму блозі на сайті "Цензор.net" , передає RegioNews.

Уже цієї неділі, 28 березня 2021 року в Харкові мали би проходити позачергові вибори міського голови. Однак унаслідок маніпуляцій, вчинених Харківською міською радою під час подання до Верховної Ради потрібних документів, вибори перенесено майже на пів року, на останню неділю жовтня. Ці маніпуляції не лише порушили інтереси містян, а й позбавили їх права на своєчасні вибори представницької влади Харкова. По суті, у мешканців міста украли можливість уже навесні обрати повноцінного мера", - переконана експерт.

За її словами, є усі підстави вважати, що неналежне подання документів до Верховної Ради керівництво Харківської міської ради здійснило в інтересах тимчасового мера Ігоря Терехова.

Чи мало керівництво міської ради Харкова достатньо часу, щоби оперативно передати до Верховної Ради необхідний пакет документів? Безсумнівно. І тоді позачергові вибори харківського міського голови були б призначені на останню неділю березня", - зазначає Одарченко.

На її думку, єдиний бенефіціар затягування формальних процедур призначення позачергових виборів у Харкові — Ігор Терехов. Адже виконуючи обов'язки тимчасового мера міста до 31 жовтня він отримує можливість набагато раніше розпочати та значно довше вести свою передвиборчу кампанію, здобуваючи таким чином великі переваги порівняно з іншими потенційними учасниками виборів.

"Беручи до уваги усі факти маніпуляцій, що їх у процесі призначення дати виборів вчинила чинна Харківська мерія, вважаю доречним ініціювати у день, коли повинні були законно відбутися позачергові вибори мера Харкова — 28 березня 2021 року, проведення соціологічного опитування з метою з’ясування справжніх симпатій харків’ян.

Це дозволить визначити, хто міг би реально стати мером міста, якби вибори відбулися 28 березня. Харків’яни мають право висловити свою думку у той день, який у них фактично вкрали", - написала Одарченко, додавши, що результати опитування мають бути опубліковані не пізніше 31 березня.

Нагадаємо, раніше у Харкові опублікували фейкову соціологію на користь Терехова.

Також повідомлялось, що НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові. Крім того, як писали ЗМІ, Терехов показав, що не може впоратися з Харковом.

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