08:56  26 березня
В Україні продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19
08:38  26 березня
Зеленський підписав закон, яким звільнив виробників вакцин від негативних наслідків
08:09  26 березня
В ООС повідомили про нові порушення режиму "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
26 березня 2021, 13:04 360

Терехов показав, що не може впоратися з Харковом, - ЗМІ

26 березня 2021, 13:04 360
Читайте также на русском языке
Нинішні настрої в місті можна охарактеризувати відчуттям харків'янами деякого затишшя перед бурею
Нинішні настрої в місті можна охарактеризувати відчуттям харків'янами деякого затишшя перед бурею
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

26 березня виповнилося 100 днів після смерті багаторічного мера Харкова Геннадія Кернеса, однак нова міська влада на чолі з Ігорем Тереховим викликає у харків'ян тривогу через відсутність стабільності, активізацію радикалів і ковідний колапс в місті.

Про це йдеться в статті "Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять в "Успішний Харків" з Тереховим" видання "Regionews.ua".

Як відзначають багато спостерігачів за поточними процесами в Харкові й навіть його безпосередні учасники, нинішні настрої в місті можна охарактеризувати відчуттям харків'янами деякого затишшя перед бурею. Тобто ні про яку стабільність часів Кернеса не може бути й мови – над усім тяжіють тривожні очікування, які у городян нарощуються буквально з кожним днем. А звичне для інших українських міст політичне протистояння, з чим у Харкові після смерті мегапопулярного мера тепер знову зіткнулися, сприймається його жителями як умисна дестабілізація усталеного міського життя", - йдеться в статті.

Автори відзначають активізацію в місті праворадикального "Національного корпусу" Андрія Білецького та їх антиподів з руху "Патріоти - за життя", яке очолює одіозний нардеп від ОТЗЖ Ілля Кива. Видання нагадує, що і Білецький, і Ківа мають давні зв'язки з главою МВС Арсеном Аваковим, заступником якого до 2010 року був і нинішній в.о. мера Терехов.

У Харкові все більше превалює думка, що в разі необхідності зберегти своє політичне становище в країні Аваков легко і цинічно дістане власний харківський козир у вигляді різкої ескалації напруги на вулицях міста. А Терехов, в'їхавши в головний кабінет мерії на світлій пам'яті Геннадія Адольфовича, стане одним з базових важелів для здійснення будь-яких "кризових" сценаріїв Арсена Борисовича", - йдеться в матеріалі.

Крім того, нинішня міська влада явно не справляється з епідемією COVID-19. "Харків вийшов в лідери в країні по росту захворюваності коронавірусом, міська влада реагує на ситуацію нерішуче і хаотично, а особисто Терехов зайнятий прийдешніми виборами.

Одним словом, в місті спостерігається справжній ковід-колапс, харків'янам, яким не пощастить захворіти на COVID-19 у важкій формі зараз, найімовірніше, залишиться тільки вмирати або сподіватися на диво", - відзначають автори статті.

Тому, резюмують журналісти, городяни "роблять для себе два альтернативних висновки: або Терехов без стусана від свого померлого начальника не здатний до самостійного керування, або він - банальна маріонетка в чужих зловмисних планах. І обидва ці умовиводи є справжнім вироком для нинішнього в. о. мера".

Нагадаємо, раніше у Харкові опублікували фейкову соціологію на користь Терехова.

Також повідомлялось, що НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові.

Читайте також: Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим.

Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов.

політика Харків горсовет Геннадій Кернес секретар Ігор Терехов

Колишній чоловік голови Харківської ОДА йде з посади чиновника - ЗМІ
26 березня 2021, 12:39
У Харкові опублікували фейкову соціологію на користь Терехова, - експерт
25 березня 2021, 16:46
Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало (ФОТО)
25 березня 2021, 11:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим
Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram