Терехов потратит на обезьян в 35 раз больше, чем на ветеранов, – "Зеркало Недели"

Затраты на туалет в зоопарке в десять раз больше нежели тем, кто приболел коронавирусом

Затраты на туалет в зоопарке в десять раз больше нежели тем, кто приболел коронавирусом

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У Харькова сотни миллионов евро долгов и экологические проблемы, но в бюджет города на 2021 год заложены другие приоритеты

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