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26 марта 2021, 21:38 101

Терехов потратит на обезьян в 35 раз больше, чем на ветеранов, – "Зеркало Недели"

26 марта 2021, 21:38 101
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Затраты на туалет в зоопарке в десять раз больше нежели тем, кто приболел коронавирусом
Затраты на туалет в зоопарке в десять раз больше нежели тем, кто приболел коронавирусом
Фото из открытых источников
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У Харькова сотни миллионов евро долгов и экологические проблемы, но в бюджет города на 2021 год заложены другие приоритеты

Об этом говорится в материале 100 дней и.о. мэра. Харьков на сайте "ZN.UA", сообщает информационное агентство RegioNews.

Авторы статьи анализируют три месяца работы на должности временно исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова и, среди прочего, сравнивают расходные статьи в принятом на текущий год бюджете города. Так, на здравоохранение в период пандемии городская власть выделяет 505 миллионов гривен, и это всего втрое больше суммы, заложенной на реконструкцию зоопарка.

Реконструкция туалета в зоопарке с благоустройством близлежащей территории — 3 млн, достройка вольеров для обезьян — 35 млн... Для сравнения: стационарная медпомощь населению — 15 млн, социальная защита ветеранов — 1 млн, обеспечение деятельности музеев и выставок — 6,6 млн грн. А на денежную помощь тем, кто переболел коронавирусом, выделили всего 302 тыс. грн."- пишет издание.

Итак, суммарно на ветеранов, тяжело переболевших COVID-19 и на стационарную медпомощь власть Харькова в этом году потратит в два с лишним раза меньше средств, чем на обезьян в зоопарке.

Напомним, что врачи Харькова отмечают, что и.о. мэра Харькова Игорь Терехов не знает профилей больниц города.

Ранее мы писали, что в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.

14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.

Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

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бюджет мэр Харьков пандемия Игорь Терехов

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