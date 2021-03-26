Харківські націоналісти з "Фрайкора" і Терехов стали союзниками проти Добкіна

Вони облили червоною фарбою кілька білбордів Михайла Добкіна, розташованих в різних районах Харкова

Вони облили червоною фарбою кілька білбордів Михайла Добкіна, розташованих в різних районах Харкова

Харківська націоналістична організація "Фрайкор" взяла на себе відповідальність за пошкодження декількох білбордів міського голови Харкова (2006-2010) Михайла Добкіна.

Відповідну заяву організація "Фрайкор" зробила в своєму Telegram-каналі .

Представники ВПО "Фрайкор" облили червоною фарбою кілька білбордів Михайла Добкіна, розташованих в різних районах Харкова.

Це не перший вандалізм представників ВПО "Фрайкор" щодо рекламних носіїв Добкіна. Раніше вони вітальні білборди політика до 8 березня також облили червоною фарбою.

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерело в міськраді, тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов почав війну з рекламниками, які розміщують в місті білборди з рекламою його головного конкурента на майбутніх мерських виборах Михайла Добкіна.

Зокрема, директор Департаменту контролю міськради Олексій Артикуленко отримав команду в терміновому порядку розпочати демонтаж реклами Добкіна під виглядом боротьби з незаконною рекламою.

Як відомо, Терехов за часів, коли нинішній глава МВС Арсен Аваков очолював Харківську ОДА, був його заступником. Харківських правих радикалів відносять до орбіти впливу нинішнього глави МВС Арсена Авакова. Після смерті Кернеса праві радикали стали присутніми на засіданнях Харківської міськради.

Так, наприклад, під час засідання Харківської міськради в лютому цього року в.о. мера Терехов не зміг приборкати депутатський корпус, але йому допомогли радикали , які фізично вгамовували представників Партії Шарія. У багатьох депутатів виникли питання до Терехова, як до міськради потрапили націоналісти.

ВПО "Фрайкор", у свою чергу, є членом громадської ради при Харківській ОДА і також позиціонує себе як "патріотична організація".

Нагадаємо, у Харкові з'ясують, кого обрали б мером 28 березня, якби Терехов не відтягнув вибори на осінь, - політолог.

Раніше повідомлялось, що НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові.

Ми також писали, що Терехов незаконно доручив знести в Харкові 50 білбордів з рекламою Добкіна.