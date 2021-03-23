МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада Офиса президента

В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненка ни был мирным

В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненка ни был мирным

Фото: radiosvoboda

Министерство внутренних дел опубликовало видео, в котором были названы подозреваемые в организации и активном участии в акции протеста под зданием Офиса президента 20 марта.

Соответствующее видео опубликовано на сайте МВД, передает RegioNews.

Владислав Гранецкий-Стафийчук, задержан, ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК.

В уничтожении имущества подозревают главу общественной организации "Гонор" Сергея Филимонова, представителя ОО "Гонор" Алексея Белковского, руководителя общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного и Дениса Мищенко.

Также полицейские заявляют, что идентифицировали на акции Вадима Адамова и представителя ОО "Гонор" Олега Кабезкого, но об объявлении подозрений им речь пока не идет.

Подозрения получили лидеру движения "Гонор" Сергей Филимонов и ветеран войны на востоке Украины Влад Сорд.

Им инкриминируют "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

По данным юридической компании "Миллер", сегодня, 23 марта подозрение вручили также Алексею Белковскому, ему будут избирать меру пресечения.

Один из фигурантов списка МВД, Роман Ратушный заявил в Facebook, что на видео не он.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".