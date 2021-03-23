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23 березня 2021, 13:51 10

У НАБУ відкрили справу проти голови Верховного суду Данішевської

23 березня 2021, 13:51 10
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У бюро не уточнюють, за якими статтями Кримінального кодексу завели справу
Фото: з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти голови Верховного суду Валентини Данішевської.

Про це йдеться у відповіді бюро на запит "Радіо Свобода", передає RegioNews.

НАБУ на виконання ухвали ВАКС внесло відомості до ЄРДР. Водночас, у зв’язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування, надати інші запитувані відомості не є можливим", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ. У скарзі заявник вказав, що подав заяву про вчинення головою ліквідаційної комісії Верховного Суду України при сприянні голови Верховного Суду, а також в. о. голови Державної судової адміністрації кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 382, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. 8 лютого ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування за цими фактами.

Як повідомлялося, 16 березня у Раді зареєстрували новий закон про звільнення директора НАБУ Ситника. Його можуть звільнити найближчим часом, проєкт закону вже опрацьовується в комітеті парламенту.

суд НАБУ ВАКС розслідування кримінальна справа

 
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