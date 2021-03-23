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23 березня 2021, 14:14 10

У МВС зробили гучну заяву щодо протестів на Банковій: організатори розраховували на сутички з поліцією

23 березня 2021, 14:14 10
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Там заявили, що про не мирному характері акції свідчать навіть заклики організаторів в соцмережах
Там заявили, що про не мирному характері акції свідчать навіть заклики організаторів в соцмережах
Facebook
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У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що акція 20 березня під Офісом президента не була мирною. Організатори протесту нібито спочатку планували бійки і сутички з поліцією.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, пише RegioNews.

За його словами, про не мирний характер акції свідчать навіть заклики організаторів в соцмережах.

"Організатори акції, завчасно планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилася на масові бійки і сутички з правоохоронцями", - написала Геращенко.

Мітинг біля Офіса Президента 20 березня не планувався як мирна акція! Організатори акції, зазадалегідь планували її з...

Posted by Антон Геращенко on Tuesday, March 23, 2021

При цьому в Нацполіції відзначили, що фактом подій під ВП порушили ще одну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз готуються ще кілька нових підозр учасникам заворушень.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".

Україна Офіс президента протест офіс акція

 
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