Вибух у багатоповерхівці в Новодністровську: потерпіла померла у реанімації

В поліції наразі погоджують перекваліфікацію кримінальної справи

В поліції наразі погоджують перекваліфікацію кримінальної справи

Фото molbuk.ua

Потерпіла під час вибуху гранати у Новодністровську Чернівецької області 51-річна жінка померла у реанімації Сокирянської центральної райлікарні.

Про це повідомив головний лікар Сокирянської лікарні Олександр Андрійчук, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Вчора ввечері до нас привезли жінку у дуже важкому стані із політравмами, була травма голови, перелом ніг та рук, а також ушкодження тулуба, вона була без свідомості. Вранці прийшла до тями, але, на жаль, померла, - сказав Андрійчук.

В обласному управлінні Національної поліції наразі погоджують перекваліфікацію кримінальної справи.

Як повідомлялося, вчора у Новодністровську Чернівецької області стався вибух у житловому будинку, є постраждалий. Очевидці кажуть про ймовірність застосування гранати.

Згодом стало відомо, що стосовно вибуху гранати в Новодністровську поліція розслідує інцидент як "умисне вбивство". Зловмисник затриманий, поранена внаслідок вибуху жінка госпіталізована.