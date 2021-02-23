Прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського

Вона відбудеться 23 лютого

Вона відбудеться 23 лютого

Фото з відкритих джерел

Прихильники активіста і блогера Сергія Стерненка, якого одеський суд засудив до понад семи років позбавлення волі, збираються 23 лютого провести акцію протесту біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва.

Про це пише RegioNews.

Початок заходу попередньо заплановано на 20.00. Про це, зокрема, у себе в Telegram повідомив позафракційний народний депутат Гео Лерос: "Зустрічаємося на Банковій о 20:00".

Заклики "влаштувати колапс в Києві" звучали і після оголошення вироку в Приморському райсуді Одеси. У соцмережах вже створений хештег #ВолюСтерненку.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту та колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, він отримав 7 років тюремного ув’язнення із конфіскацією половини майна.