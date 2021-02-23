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23 лютого 2021, 13:59 954

Прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського

23 лютого 2021, 13:59 954
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Вона відбудеться 23 лютого
Вона відбудеться 23 лютого
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

Прихильники активіста і блогера Сергія Стерненка, якого одеський суд засудив до понад семи років позбавлення волі, збираються 23 лютого провести акцію протесту біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва.

Про це пише RegioNews.

Початок заходу попередньо заплановано на 20.00. Про це, зокрема, у себе в Telegram повідомив позафракційний народний депутат Гео Лерос: "Зустрічаємося на Банковій о 20:00".

Заклики "влаштувати колапс в Києві" звучали і після оголошення вироку в Приморському райсуді Одеси. У соцмережах вже створений хештег #ВолюСтерненку.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого Приморський суд Одеси оголосив вирок активісту та колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку, він отримав 7 років тюремного ув’язнення із конфіскацією половини майна.

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