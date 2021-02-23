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23 лютого 2021, 16:43 13

Чи пропонував Зеленський посаду Стерненкові: Мендель заперечує, Масі Найєм підтверджує

23 лютого 2021, 16:43 13
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Фото з відкритих джерел
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Адвокат Найєм спростував заяву прессекретарки президента Юлії Мендель, що Зеленський не пропонував активістові Стерненку, якому сьогодні присудили 7 років позбавлення волі, ніяких посад.

Про це Масі Найєм повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

У залі суду після оголошення вироку активістові Стерненкові передали телефон, по якому він нібито зв’язався з президентом,

Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок, — сказав активіст.

Після розмови Стерненко сказав, що Зеленський тільки спитав, навіщо йому телефонують, і поклав слухавку. Стерненко також заявив, що Зеленський раніше пропонував йому державну посаду і обіцяв, що розслідування справ про напади на нього будуть проведені.

Згодом ці слова спростувала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка заявила, що ніяких дзвінків від Стерненка до Зеленського не було, і ніяких посад президент Стерненкові не пропонував.

Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій Президент пропонував йому посаду. Зі мною також було щонайменше десятеро людей, - написав Найєм.

Як повідомлялося раніше, в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

Після оголошення вироку під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.

Згодом стало відомо, що прихильники Стерненка проведуть акцію протесту під Офісом Зеленського. Вона відбудеться 23 лютого.

суд президент адвокат Сергій Стерненко Юлія Мендель

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