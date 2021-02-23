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23 лютого 2021, 15:54 300

На суддю у справі Стерненка тисли Татаров, Венедіктова і Труханов - нардеп

23 лютого 2021, 15:54 300
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У "Голосі” заявляють, що минулого тижня Стерненка планували виправдати
У "Голосі” заявляють, що минулого тижня Стерненка планували виправдати
Фото: Цензор.НЕТ
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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, генпрокурор Ірина Венедіктова та мер Одеси Геннадій Труханов здійснювали тиск на суддю у справі активіста Сергія Стерненка, якого відправили на сім років за ґрати.

Про це журналістам у Верховній Раді заявила народний депутат від партії "Голос” Олександра Устінова, передає RegioNews.

Нардеп стверджує, що справа сфальсифікована, а на суддю здійснювався тиск.

Я можу точно назвати три прізвища: Труханов, Татаров і Венедиктова. Без прокуратури, клопотання прокурорів про максимальний термін ув’язнення і те, що людину взяти під варту прямо в залі суду, цього не було б", - сказала Устінова.

Вона додала, що минулого тижня у справі Сергія Стерненка готувався виправдальний вирок.

Була інформація минулої п’ятниці, що мав бути виправдальний вирок. І насправді на суддю дуже тисли, він його не зачитав і переніс засідання на тиждень. І як бачите - за тиждень повністю змінилася ситуація", - стверджує Устінова.

Про те, що на суддю тисли, написав у Facebook і сам Стернеко.

Суддю таки дотисла Венедіктова, Татаров та Труханов за ці дні. Обвинувальний вирок за всіма статтями", - заявив він.

Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років, його визнали винним у тому, що він викрав людину. Під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.

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