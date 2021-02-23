На суддю у справі Стерненка тисли Татаров, Венедіктова і Труханов - нардеп
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, генпрокурор Ірина Венедіктова та мер Одеси Геннадій Труханов здійснювали тиск на суддю у справі активіста Сергія Стерненка, якого відправили на сім років за ґрати.
Про це журналістам у Верховній Раді заявила народний депутат від партії "Голос” Олександра Устінова, передає RegioNews.
Нардеп стверджує, що справа сфальсифікована, а на суддю здійснювався тиск.
Я можу точно назвати три прізвища: Труханов, Татаров і Венедиктова. Без прокуратури, клопотання прокурорів про максимальний термін ув’язнення і те, що людину взяти під варту прямо в залі суду, цього не було б", - сказала Устінова.
Вона додала, що минулого тижня у справі Сергія Стерненка готувався виправдальний вирок.
Була інформація минулої п’ятниці, що мав бути виправдальний вирок. І насправді на суддю дуже тисли, він його не зачитав і переніс засідання на тиждень. І як бачите - за тиждень повністю змінилася ситуація", - стверджує Устінова.
Про те, що на суддю тисли, написав у Facebook і сам Стернеко.
Суддю таки дотисла Венедіктова, Татаров та Труханов за ці дні. Обвинувальний вирок за всіма статтями", - заявив він.
Нагадаємо, 23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років, його визнали винним у тому, що він викрав людину. Під судом у справі Стерненка ледь не побилися протестувальники з поліцією.
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