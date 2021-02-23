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23 лютого 2021, 16:14 32

Україну поділили на зони карантину, дві області - у "червоній"

23 лютого 2021, 16:14 32
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Жодна область не потрапила до "зеленої" зони карантину
Жодна область не потрапила до "зеленої" зони карантину
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік кольорових зон епідеміологічної небезпеки перед початком дії адаптивного карантину, який запроваджується завтра, 24 лютого. 

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Так, в "червону" зону потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області, де спостерігається найбільш інтенсивне поширення коронавірусу.

У "помаранчевій" зоні опинилися Донецька, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області.

Решта регіонів, а також столиця держави Київ потрапили у "жовту" зону карантину.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Івано-Франківській області запроваджені наступні обмеження:

  • Закладам громадського можна працювати лише на виніс та доставку;
  • Нічні клуби, кінотеатри, розважальні заклади, спортивні зали припиняють роботу;
  • Забороняється проведення культурних і релігійних заходів;
  • Учні 5-11 класів будуть вчитися дистанційно.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19. На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

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