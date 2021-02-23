Україну поділили на зони карантину, дві області - у "червоній"
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік кольорових зон епідеміологічної небезпеки перед початком дії адаптивного карантину, який запроваджується завтра, 24 лютого.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
Так, в "червону" зону потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області, де спостерігається найбільш інтенсивне поширення коронавірусу.
У "помаранчевій" зоні опинилися Донецька, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області.
Решта регіонів, а також столиця держави Київ потрапили у "жовту" зону карантину.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Івано-Франківській області запроваджені наступні обмеження:
- Закладам громадського можна працювати лише на виніс та доставку;
- Нічні клуби, кінотеатри, розважальні заклади, спортивні зали припиняють роботу;
- Забороняється проведення культурних і релігійних заходів;
- Учні 5-11 класів будуть вчитися дистанційно.
Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.
Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19. На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь
17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин
20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.