Львів пропонує прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття

Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області

Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області

Фото з відкритих джерел

Львів вирішив забрати у свої лікарні частину хворих на коронавірус пацієнтів з Івано-Франківської області, де склалася критична ситуація з COVID-19. Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами Садового, він вже проінформував міського голову Івано-Франківська та головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про рішення Львівської міськради.

"Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями й усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", - пояснив він.

Очільник Львова додав, що тепер залишилося розв'язати питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська.

"Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації", - написав Садовий.

Не можемо бути байдужими до ситуації, яка виникла в Івано-Франківську через спалах COVID–19. Сьогодні провели нараду з... Posted by Андрій Садовий on Wednesday, February 17, 2021

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19.