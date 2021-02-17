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17 лютого 2021, 16:39 11

Львів пропонує прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття

17 лютого 2021, 16:39 11
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Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області
Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області
Фото з відкритих джерел
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Львів вирішив забрати у свої лікарні частину хворих на коронавірус пацієнтів з Івано-Франківської області, де склалася критична ситуація з COVID-19. Львівські лікарні готові прийняти у себе 100 пацієнтів з сусідньої області.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами Садового, він вже проінформував міського голову Івано-Франківська та головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про рішення Львівської міськради.

"Загалом у Львові є 1300 ліжок, 217 із них зараз зайняті хворими на коронавірус. Порадившись із лікарями й усвідомлюючи, що ми не можемо спрогнозувати те, що чекає нас, було ухвалено рішення про 100 ліжок. Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих", - пояснив він.

Очільник Львова додав, що тепер залишилося розв'язати питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська.

"Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації", - написав Садовий.

Не можемо бути байдужими до ситуації, яка виникла в Івано-Франківську через спалах COVID–19. Сьогодні провели нараду з...

Posted by Андрій Садовий on Wednesday, February 17, 2021

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19.

коронавірус Україна Львів Прикарпаття лікарні

 
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