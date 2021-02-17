14:16  17 лютого
На Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19
17:15  17 лютого
У центрі Києва посилили охорону і можуть обмежити рух транспорту
18:01  17 лютого
На Донбасі від початку доби не зафіксовано жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2021, 20:48 243

На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

17 лютого 2021, 20:48 243
Читайте также на русском языке
За останню добу кількість хворих із коронавірусом у регіоні збільшилась майже на 30%
За останню добу кількість хворих із коронавірусом у регіоні збільшилась майже на 30%
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області у зв’язку із переповненістю лікарень хворими на COVID-19 розгорнуть мобільний госпіталь для пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

За останню добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць - вчетверо. В багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під "ковідних" пацієнтів, складає понад 90%, в деяких медзакладах - 100%", - повідомив нардеп.

Він додав, що мобільний госпіталь буде розрахований на 250 місць, його створять на базі Богородчанської лікарні.

Комітет з питань здоров’я нації уважно слідкує за ситуацією в області та очікує від МОЗ аналізу причин, які призвели до критичного навантаження на медичну галузь регіону", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.

коронавірус карантин ушпиталення Івано-Франківськ шпиталь

У Чернівецькій області критична ситуація із поширенням COVID-19 - голова ОДА
17 лютого 2021, 20:08
Школам Буковини рекомендовано перейти на дистанційне навчання
17 лютого 2021, 19:12
Львівська область почала приймати перших COVID-хворих із Прикарпаття
17 лютого 2021, 19:02
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua