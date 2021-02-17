На Франківщині вперше в Україні розгорнуть мобільний COVID-госпіталь

За останню добу кількість хворих із коронавірусом у регіоні збільшилась майже на 30%

За останню добу кількість хворих із коронавірусом у регіоні збільшилась майже на 30%

Фото: із відкритих джерел

В Івано-Франківській області у зв’язку із переповненістю лікарень хворими на COVID-19 розгорнуть мобільний госпіталь для пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

За його словами, таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

За останню добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць - вчетверо. В багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під "ковідних" пацієнтів, складає понад 90%, в деяких медзакладах - 100%", - повідомив нардеп.

Він додав, що мобільний госпіталь буде розрахований на 250 місць, його створять на базі Богородчанської лікарні.

Комітет з питань здоров’я нації уважно слідкує за ситуацією в області та очікує від МОЗ аналізу причин, які призвели до критичного навантаження на медичну галузь регіону", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів готовий прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.