COVID-вакцину найближчим часом почнуть відправляти у регіони - Степанов
Глава МОЗ опублікував фото з літака із вакцинами, які прибули сьогодні в Україну
Глава МОЗ опублікував фото з літака із вакцинами, які прибули сьогодні в Україну
Після розмитнення партії вакцини AstraZeneca, яка сьогодні прибула в Україну, її почнуть поставляти у регіони.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, розмитнення вантажу відбудеться у терміновому порядку.
Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в пів мільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони”, - написав міністр.
Степанов зазначив, що вакцинація в регіонах розпочнеться згідно із планом першого етапу вакцинації.
Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.
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