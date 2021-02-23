COVID-вакцину найближчим часом почнуть відправляти у регіони - Степанов

Глава МОЗ опублікував фото з літака із вакцинами, які прибули сьогодні в Україну

Глава МОЗ опублікував фото з літака із вакцинами, які прибули сьогодні в Україну

Фото: Facebook

Після розмитнення партії вакцини AstraZeneca, яка сьогодні прибула в Україну, її почнуть поставляти у регіони.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews. За його словами, розмитнення вантажу відбудеться у терміновому порядку. Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в пів мільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони”, - написав міністр. Степанов зазначив, що вакцинація в регіонах розпочнеться згідно із планом першого етапу вакцинації. Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

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