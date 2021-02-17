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17 лютого 2021, 14:16 398

На Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19

17 лютого 2021, 14:16 398
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У лікарнях майже 100% заповненість ліжок, хворим не вистачає кисню
У лікарнях майже 100% заповненість ліжок, хворим не вистачає кисню
Фото: Facebook
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В Івано-Франківську сьогодні, 17 лютого, відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було прийнято рішення ввести карантинні обмеження "червоного" рівня.

Засідання комісії відбулося за участі через відеозв'язок міністра охорони здоров'я Максима Степанова та головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, передає RegioNews.

В Івано-Франківській області дуже напружена ситуація із захворюванням на коронавірус. Ріст захворювання проти попередньої доби складає 28,8%. Завантаженість лікарень – під 100%. Безпосередньо бачимо завантаженість ліжок у реанімаційних відділеннях. Бачимо, що вже не вистачає", - зазначив Степанов.

Щоб сповільнити поширення коронавірусу, було прийнято рішення посилити карантин.

Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - сказав Ляшко.

Тому обласна комісія ТЕБ та НС ввела жорсткі обмеження у роботі закладів харчування та готелів. Так, з 22 до 28 лютого заборонятиметься робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос), робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів, нічних клубів.

Також з 22 до 28 лютого заборонено проведення культурних та релігійних заходів. Учні 5-11 класів переходять за дистанційне навчання.

Також прийнято рішення до 22 лютого організувати на базі Богородчанської ЦРЛ монопрофільну лікарню на 250 ліжкомісць для надання стаціонарної допомоги хворим з СOVID-19. На базі Лисецької лікарні розгорнуть додатково 50 ліжкомісць, в інших закладах, які вже лікують хворих з коронавірус, - 150 місць.

Нагадаємо, в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.

коронавірус карантин Івано-Франківськ МОЗ червона зона

 
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