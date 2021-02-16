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16 лютого 2021, 11:02 420

В Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19

16 лютого 2021, 11:02 420
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Пацієнти лежать у коридорах і їдальні
Пацієнти лежать у коридорах і їдальні
Фото: з відкритих джерел
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В Івано-Франківську Центральна міська клінічна лікарня на 95% заповнена хворими з симптомами пневмонії та підозрами на COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Центральна міська клінічна лікарня за цю добу, напевне, побила рекорд через те, що госпіталізовано до лікарні 95 пацієнтів, із них 79 із пневмоніями. Такої цифри не мали. У нас було 62-68, але 79 пневмоній за добу - у нас такого ще не було", – повідомила начальниця управління охорони здоров’я міськвиконкому Марія Бойко.

За її словами, у ЦМКЛ немає вже жодного вільного місця.

Всі фізичні ліжка, які були в лікарні: нові, старі, які мали йти на списання, - вони всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, у кабінетах лікарів. Ситуація складна, але поки що контрольована", - зазначила Бойко.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), місті Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

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