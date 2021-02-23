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23 лютого 2021, 12:50 11

Зеленський після прибуття вакцини від коронавірусу зробив заяву про щеплення українців

23 лютого 2021, 12:50 11
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Офіс президента
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Сьогодні в Україну прийшла перша партія доз вакцини від коронавірусу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що скоро почнеться вакцинація.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише RegioNews.

Президент заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19 прибули в Україну. Він подякував за підтримку індійським партнерам.

"Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно боротися з COVID разом", - написав він.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

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