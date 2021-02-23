Зеленський після прибуття вакцини від коронавірусу зробив заяву про щеплення українців
Він подякував за підтримку індійським партнерам
Він подякував за підтримку індійським партнерам
Сьогодні в Україну прийшла перша партія доз вакцини від коронавірусу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що скоро почнеться вакцинація.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише RegioNews.
Президент заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca проти COVID-19 прибули в Україну. Він подякував за підтримку індійським партнерам.
"Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно боротися з COVID разом", - написав він.
Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.
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