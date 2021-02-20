17:13  20 лютого
У МОЗ сказали, в які області COVID-вакцина надійде спершу
14:16  20 лютого
В Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости
18:18  20 лютого
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2021, 14:16 27

В Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости

20 лютого 2021, 14:16 27
Читайте также на русском языке
Також вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області
Також вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області
Фото: РБК-Україна
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області через спалах коронавірусу встановлюють карантинні блокпости. Також вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.

Про це повідомляє місце видання Galka.If, пише RegioNews.

"Утворити на в'їздах і виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Установити особливий режим в'їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури", - йдеться в протоколі регіональної комісії ТЕБ та НС.

Наголошується, що на території області будуть працювати 16 карантинних пунктів, з яких п'ять у цілодобовому режимі. Зокрема вони будуть в Івано-Франківську - на автодорозі Н-10, біля АЗС на автодорозі Н-09 біля ресторану Лелеч і в селі Черніїв.

У Надвірнянському районі блокпости виставляють в селищі Делятин і в селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях фіксується критичне зростання кількості випадків коронавірусу.

коронавірус Україна карантин Івано-Франківськ блокпост

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua