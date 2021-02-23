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23 лютого 2021, 14:46 5

В "Буковелі" посилять карантин: закриють кафе і ресторани

23 лютого 2021, 14:46 5
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Фото з відкритих джерел
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На гірськолижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області введуть суворі карантинні заходи для зниження кількості випадків захворюваності COVID-19, які зросли з початку лютого.

Про такі результати відвідування курорту главою області, Нацполиции і Госпродпотребслужбы йдеться в повідомленні прес-служби ОДА, передає RegioNews.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей. Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи", — зазначив голова ОДА Андрій Бойчук.

Крім того, посадовці обговорили роботу готельно-ресторанного бізнесу району в умовах пандемії. Зокрема, з керівництвом "Буковелю" визначили основні напрямні роботи курорту під час карантину:

- закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе;

- створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками;

- дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму;

- широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи.

Нагадаємо, раніше у Зеленського пояснили спалах коронавірусу на Прикарпатті.

коронавірус Україна Івано-Франківськ Прикарпаття Буковель

 
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