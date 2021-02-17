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17 лютого 2021, 17:35 363

Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

17 лютого 2021, 17:35 363
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В’їзд інфікованих коронавірусом в область будуть обмежувати
В’їзд інфікованих коронавірусом в область будуть обмежувати
Фото: Суспільне
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На в’їздах в Івано-Франківську область планують встановити блокпости із групами медиків, щоб уникнути приїзду хворих на СOVID-19 з інших регіонів.

Про це під час брифінгу повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, передає RegioNews.

До питання закриття області як і до інших обмежень будемо підходити зважено. У моєму розумінні, зараз є потреба обмежити в’їзд інших хворих. Я думаю, що будуть блокпости, де проведуть температурний скринінг, первинний зовнішній огляд, щоб виявити ознаки хвороби. Це і буде проводитися", - заявив Бойчук.

За його словами, після запровадження карантину 22-го лютого в області не будуть зупиняти роботу спортзалів та фітнес-клубів. Голова ОДА стверджує, що головну небезпеку становлять місця активного скупчення людей.

Це транспорт, заклади харчування, готелі. Саме там повинні вжити обмеження. Нам треба зупинити поширення хвороби, перервати ланцюг", - додав очільник області.

Зараз в ОДА формують групи із медиків, працівників ДСНС та представників громадськості, які будуть працювати на блокпостах. Також чиновники узгоджують місця, де розмістять блокпости.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими на COVID-19.

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