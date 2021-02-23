Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной"
Министерство здравоохранения обнародовало перечень цветных зон эпидемиологической опасности перед началом действия адаптивного карантина, который вводится завтра, 24 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
Так, в "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области, где наблюдается наиболее интенсивное распространение коронавируса.
В "оранжевой" зоне оказались Донецкая, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.
Остальные регионы, а также столица государства Киев попали в "желтую" зону карантина.
По информации Министерства здравоохранения, в Ивано-Франковской области введены следующие ограничения:
- Заведениям общественного питания можно работать только на вынос и доставку;
- Ночные клубы, кинотеатры, развлекательные заведения, спортивные залы прекращают работу;
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;
- Ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.
Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19. На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь.
17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.
20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.