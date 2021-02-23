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23 февраля 2021, 16:14 97

Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной"

23 февраля 2021, 16:14 97
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Ни одна область не попала в "зеленую" зону карантина
Ни одна область не попала в "зеленую" зону карантина
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обнародовало перечень цветных зон эпидемиологической опасности перед началом действия адаптивного карантина, который вводится завтра, 24 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Так, в "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области, где наблюдается наиболее интенсивное распространение коронавируса.

В "оранжевой" зоне оказались Донецкая, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.

Остальные регионы, а также столица государства Киев попали в "желтую" зону карантина.

По информации Министерства здравоохранения, в Ивано-Франковской области введены следующие ограничения:

  • Заведениям общественного питания можно работать только на вынос и доставку;
  • Ночные клубы, кинотеатры, развлекательные заведения, спортивные залы прекращают работу;
  • Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;
  • Ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19. На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

коронавирус карантин Черновцы Ивано-Франковск Минздрав красная зона

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