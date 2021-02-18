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18 лютого 2021, 16:01 105

Справа Майдану: заочно судитимуть майже 90 підозрюваних у злочинах

18 лютого 2021, 16:01 105
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Фото: із відкритих джерел
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Слідство у справі загибелі людей під час подій Революції Гідності 2013-2014 років планує найближчим часом передати до суду справи організаторів і виконавців злочинів, які переховуються на території Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час пресконференції заявив заступник голови управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський, передає RegioNews.

За його словами, до суду скеровуються справи за спеціальною, заочною процедурою, у цих справах розпочали активну роботу.

У нас 88 підозрюваних у справах Майдану, які перебувають у розшуку. Зараз ми отримуємо дозволи суду на обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою за відсутністю підозрюваних та у подальшому дозвіл на заочне спеціальне розслідування. Якщо і далі робота триватиме у цьому напрямку, то ми найближчим часом завершимо і направимо до суду всіх організаторів і виконавців, які ухиляються від слідства і суду і перебувають в Росії", - заявив Яблонський.

Він додав, що з січня 2020 року, коли у ДБР створили підрозділ у справах Майдану, слідчі повідомили про підозру 44 фігурантам і передали до суду 26 обвинувальних актів щодо 37 підозрюваних.

Також чиновник зазначив, що від початку розслідування злочинів під час подій 2013-2014 років до відповідальності притягнули 309 фігурантів.

Нагадаємо, Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року.

суд ДБР підозра кримінальна справа Революція Гідності

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