Генеральний прокурор Венедіктова розповіла в Раді про проведену за рік роботу

За її словами, швидкому розслідуванню справ заважають норми чинного Кримінального процесуального кодексу

За її словами, швидкому розслідуванню справ заважають норми чинного Кримінального процесуального кодексу

Фото: з відкритих джерел

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сьогодні під час звіту у Верховній Раді розповіла про розслідування подій Революції Гідності, про справу можливого факту неперсонального голосування під час призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, а також про необхідність переписати Кримінальний процесуальний кодекс для прискорення досудового розслідування в Україні.

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Так, у своєму виступі Венедіктова пообіцяла, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року. Вона також повідомила, що за минулий рік втричі зросла кількість підозр у справах Майдану. Серед них - 24 працівники органів внутрішніх справ, троє прокурорів, п'ять суддів, десять цивільних осіб.

Щодо можливого факту неперсонального голосування під час призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки генпрокурор повідомила, що розслідування досі триває. "Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додала Венедіктова.

Також генеральний прокурор закликала народних депутатів підтримати законопроєкт №2164 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень для прискорення розслідування справ.

Нагадаємо, на засіданні Ради сьогодні заслухають звіт Венедіктової про роботу генпрокуратури за рік.