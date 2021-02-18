У Зеленського розповіли головні задачі щодо Донбасу

В Офісі президента зазначили, що зараз необхідно вирішити два головні завдання

В Офісі президента зазначили, що зараз необхідно вирішити два головні завдання

Фото: РБК-Україна

В Офісі президента назвали дві головні задачі, які необхідно вирішити по Донбасу. Серед них - проведення виборів за закритими кордонами і припинення мовлення проросійської пропаганди.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише RegioNews.

Він вважає, що жителі Донбасу розуміють, що "руський мир" не призведе до хорошого життя.

"Донбас отримав прекрасне щеплення. Він тепер чітко розуміє, що "руський мир" це обов'язково якась діра, неконкурентні умови, різких регресів рівня життя і абсолютна безперспективність", - заявив Подоляк.

В Офісі президента зазначили, що зараз необхідно вирішити два головні завдання.

"Перша - провести вибори дійсно конкурентні, із закритими кордонами від впливу РФ. І друга... Якщо на Донбасі перестане працювати незграбна російська пропаганда в тому обсязі, в якому вона сьогодні працює. Тоді Донбас швидко і чітко покаже, на чиєму він боці в ідеологічному і політичному сенсі. Думаю, і Крим міг би вже це показати з урахуванням тих процесів, які там відбуваються", - повідомив радник голови ВП.

Подоляк додав, що зараз в Україні ще дуже істотне "чуже медійний пропагандистський вплив".

Нагадаємо, що в ТГК очікують загострення на Донбасі ближче до літа.