В СБУ відреагували на відео Нескоромного

Пресслужба зауважила, що "не мають наміру коментувати заяви маніпулятивного характеру"

Пресслужба зауважила, що "не мають наміру коментувати заяви маніпулятивного характеру"

Фото з відкритих джерел

В Службі безпеки України кажуть, що не мають наміру коментувати "заяви маніпулятивного характеру" оголошеного в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Про це заявила пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

В СБУ заявили, що не мають наміру коментувати "заяви маніпулятивного характеру" оголошеного в розшук колишнього першого заступника голови служби.

Тим більше, коли він є фігурантом резонансних кримінальних справ, а за оприлюдненими у ЗМІ матеріалами – ще й має проросійські та пропутінські погляди. Тож будь-які такого роду заяви слід розглядати виключно через цю призму, - сказали в пресслужбі.

Водночас в СБУ звертаються до всіх небайдужих громадян України, які мають факти та докази щодо будь-якої неправомірної діяльності СБУ та її співробітників, повідомляти про це в установленому порядку до відповідних правоохоронних органів.

Як повідомлялося, сьогодні експерший заступник голови СБУ Нескоромний заявив, що "нинішні співробітники СБУ є агентами іноземних спецслужб". Також Нескоромний обіцяє надати інформацію про корупцію у владі.

Нагадаємо, Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

Раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства.