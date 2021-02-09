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09 лютого 2021, 13:55 17

"Нинішні співробітники СБУ є агентами іноземних спецслужб" - експерший заступник голови СБУ Нескоромний

09 лютого 2021, 13:55 17
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Також Нескоромний обіцяє надати інформацію про корупцію у владі
Також Нескоромний обіцяє надати інформацію про корупцію у владі
Фото: скріншот відео
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Експерший заступник голови СБУ заявив, що змушений перенести раніше анонсовану на завтрашній день пресконференцію, оскільки його оголосили в міжнародний розшук.

Як передає RegioNews, про це Нескоромний повідомляє у відеозверненні, опублікованому на його Telegram-каналі.

Влада України оголосила мене в міжнародний розшук і за порадою адвокатів, мені доведеться поміняти стратегію захисту. Як саме я буду робити далі, залежатиме від того, як пройдуть переговори. Їх зараз ведуть мої юристи з представниками європейських правоохоронних органів", - повідомив він.

За його словами, йому зробили певні пропозиції, на "які він не може погодитися", оскільки є чинним співробітником Служби безпеки України. "Я ніколи не погоджуся працювати проти України", - зазначає він.

Також Нескоромний зробив кілька гучних заяв. Так, він готовий надати громадськості інформацію про корупцію у владі (зокрема про виведення коштів з держбанків).

У мене є дані по розкраданню міжнародної допомоги, є дані про виведення грошей з держбанків - Ощадбанку, Приватбанку. Скоро будуть дані по Укрексімбанку та Укргазбанку", - зазначає він.

Крім цього, з його слів, багато хто з нинішніх керівників СБУ є агентами іноземних спецслужб, а Баканов ситуацію в службі не контролює.

На жаль, Служба безпеки України зараз не працює в інтересах країни. Багато співробітники завербовані і працюють на користь тих чи інших іноземних розвідок. Торгівля даними, контрабанда, транзит наркотиків - цим займаються цілі підрозділу спецслужби. При цьому голова СБУ Іван Баканов не контролює ситуацію у відомстві", - повідомляє він.

Нагадаємо, Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

Раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства.

СБУ корупція спецоперація банки гроші держпідтримка чиновники

 
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