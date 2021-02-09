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09 лютого 2021, 11:59 5

СБУ затримала агента ФСБ з Миколаєва, який збирав секретні дані про військову техніку

09 лютого 2021, 11:59 5
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Співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби "на гарячому" під час контрольованої передачі секретних даних"
Співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби "на гарячому" під час контрольованої передачі секретних даних"
Фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ в Харкові затримала агента ФСБ, який намагався добути секретні дані щодо сучасної військової техніки для ЗС України. Шпигуном виявився працівник одного з стратегічних підприємств Миколаєва.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва був завербований ФСБ та отримав завдання зібрати інформацію щодо сучасної військової техніки для ЗС України.

"Контррозвідники Служби задокументували, що для отримання доступу до технічної документації новітніх розробок, а саме закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів, зловмисник намагався завербувати одного з керівників наукової установи", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали агента російської спецслужби "на гарячому" під час контрольованої передачі "секретних даних".

Наразі викритому агенту ФСБ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що ексрозвідники намагалися викрасти одного з військових чиновників.

Україна кримінал СБУ кримінальна справа затримання

 
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