В СБУ отреагировали на видео Нескоромного

Пресс-служба отметила, что "не намерены комментировать заявления манипулятивного характера"

Пресс-служба отметила, что "не намерены комментировать заявления манипулятивного характера"

Фото из открытых источников

В Службе безопасности Украины говорят, что не намерены комментировать заявления манипулятивного характера" объявленного в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Об этом заявила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

В СБУ заявили, что не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера" объявленного в розыск бывшего первого заместителя главы службы.

Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по опубликованным в СМИ материалам – еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые подобного рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму, - сказали в пресс-службе.

В то же время в СБУ просят всех неравнодушных граждан Украины, которые имеют факты и доказательства относительно любой неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.

Как сообщалось, сегодня экс-первый заместитель главы СБУ Нескоромный заявил, что "нынешние сотрудники СБУ являются агентами иностранных спецслужб". Также Нескоромный обещает предоставить информацию о коррупции во власти.

Напомним, Нескоромный рассказал, через кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

Ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, готовившего убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграмм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшем бегстве Дмитрия Нескоромного. Автор статьи также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства.