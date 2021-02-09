СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею

Серед зловмисників - посадовці Одеської міськради та обласної прокуратури

Серед зловмисників - посадовці Одеської міськради та обласної прокуратури

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організували оборудку посадовці Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники", - повідомили оперативники.

Фігуранти підробили офіційні документи й змінили власність земель площею майже 4 гектари. Перевіряється інформація, що зловмисники діяли через незаконне втручання у роботу телекомунікаційних мереж та автоматизованих систем державних контролюючих органів.

Наразі на незаконно відчужених землях здійснюється забудова багатоквартирними будинками - з численними порушеннями законодавства. Однак судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном та забороною проведення будівельних робіт.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків. У їх ході вилучено проєктну документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що у двох регіонах СБУ викрила корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби.