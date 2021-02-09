СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею
Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили посадовців кількох одеських установ та міськради на незаконному відчуженні земель Держспецзв’язку.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Організували оборудку посадовці Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники", - повідомили оперативники.
Фігуранти підробили офіційні документи й змінили власність земель площею майже 4 гектари. Перевіряється інформація, що зловмисники діяли через незаконне втручання у роботу телекомунікаційних мереж та автоматизованих систем державних контролюючих органів.
Наразі на незаконно відчужених землях здійснюється забудова багатоквартирними будинками - з численними порушеннями законодавства. Однак судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном та забороною проведення будівельних робіт.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків. У їх ході вилучено проєктну документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялось, що у двох регіонах СБУ викрила корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби.