Ексзаступник голови СБУ Нескоромний розповів про деталі зриву операції "Вагнер"

У витоку інформації Нескоромний звинувачує колишнього високопосадовця Міністерства оборони

У витоку інформації Нескоромний звинувачує колишнього високопосадовця Міністерства оборони

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, у цьому був задіяний колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба.

Василь Бурба. Будучи главою ГУР МО України, прекрасно розуміючи, що глава Офісу президента Єрмак, не маючи допуску, не може бути присвячений в деталі, розповів на нараді в ОП подробиці операції з "вагнеровцями". Потім він особисто передав співробітникові ФСБ, на прізвище Харитонов інформацію про операції "Вагнер", - пише Нескоромний.

Він також додав, що це була одна з найбільш вдалих операцій ФСБ, проведених в Україні за останній час. "Була не просто зірвана наша операцію в Мінську, але і підірвано довіру суспільства й особового складу спецслужб до Президента", - повідомив перший ексзаступник голови СБУ.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства.