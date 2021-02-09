До Верховного Суду подали ще один позов про оскарження санкцій проти телеканалів

Раніше Суд отримав два позови від фізичних осіб щодо рішення РНБО та Указу президента

Раніше Суд отримав два позови від фізичних осіб щодо рішення РНБО та Указу президента

Фото: із відкритих джерел

Верховний Суд України отримав ще один позов від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним запровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", - розповіли у Верховному Суді.

Як стало відомо, його подав харківський юрист і член Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов.

Також повідомляється, що позов щойно надійшов, і за ним ще не було відкрите провадження і не призначена дата розгляду, як і позовів, які надійшли раніше.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс". Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.