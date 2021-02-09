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09 лютого 2021, 10:31 226

До Верховного Суду подали ще один позов про оскарження санкцій проти телеканалів

09 лютого 2021, 10:31 226
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Фото: із відкритих джерел
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Верховний Суд України отримав ще один позов від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним запровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Надійшов ще один позов від фізособи з оскарженням указу про санкції", - розповіли у Верховному Суді.

Як стало відомо, його подав харківський юрист і член Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов.

Також повідомляється, що позов щойно надійшов, і за ним ще не було відкрите провадження і не призначена дата розгляду, як і позовів, які надійшли раніше.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс". Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.

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