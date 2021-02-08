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08 лютого 2021, 18:30 116

У Зеленського прокоментували рішення суду щодо недопуску Тупицького в КСУ

08 лютого 2021, 18:30 116
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Радник керівника ОП запевнив, що в самому КСУ немає проблем з виплатою зарплат у зв'язку з відстороненням Тупицького з посади голови суду
Радник керівника ОП запевнив, що в самому КСУ немає проблем з виплатою зарплат у зв'язку з відстороненням Тупицького з посади голови суду
Фото з відкритих джерел
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зміг обгрунтувати некоректність його недопуску в будівлю КС через його відсторонення від посади і вдається до публічної дискредитації державних інституцій.

Як пише RegioNews, про це він розповів в коментарі "Укрінформу" про відмову Окружного адміністративного суду Києва Тупицькому заборонити УДО не пускати його на роботу.

"Тупицький сам не зміг довести некоректність його недопуску в будівлю Конституційного суду через його відсторонення від посади. Ще раз, Тупицький не зміг довести спроможність власних претензій в юридичній площині і тому знову вдається до інструментів публічної дискредитації державних інституцій", - зазначив Подоляк.

Він нагадав, що ОАСК в понеділок розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову проти Управління державної охорони і прийшов до висновку, що Тупицьким "не надано належних та допустимих доказів того, що його права і інтереси будь-яким чином порушуються до прийняття рішення за цим позовом".

Водночас радник керівника ОП запевнив, що в самому КСУ немає проблем з виплатою зарплат у зв'язку з відстороненням Тупицького з посади голови суду.

"Наскільки можна судити із заяв, які неодноразово звучали в Конституційному суді, у них немає проблем з виплатою зарплат, а також в цілому із забезпеченням робочого процесу, оскільки відповідну печатку на документах може поставити керівник секретаріату суду", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, ОАСК відмовив Тупицькому в позові проти Управління держохорони.

суд Україна Конституційний суд охорона УДО

 
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