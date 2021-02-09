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09 февраля 2021, 10:31 225

В Верховный суд подали еще один иск об обжаловании санкций против телеканалов

09 февраля 2021, 10:31 225
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Фото: из открытых источников
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Верховный Суд Украины получил еще один иск от физического лица к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным введение санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Поступил еще один иск от физлица с обжалованием указа о санкциях", - рассказали в Верховном Суде.

Как стало известно, его подал харьковский юрист и член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.

Также сообщается, что иск только поступил, и по нему еще не было открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и исков, поступивших ранее.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс". Позже стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.

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