У Раді заявили, що для санкцій стосовно телеканалів Медведчука зібрали достатньо фактів

У 2019 році була створена Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, яка вивчала питання зміни власників на цих телеканалах, питання їх фінансування і особливостей редакційної політики

У 2019 році була створена Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, яка вивчала питання зміни власників на цих телеканалах, питання їх фінансування і особливостей редакційної політики

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Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що на сьогодні було накопичено достатньо фактів для того, щоб до народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і його телеканалів був застосований саме закон про санкції.

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