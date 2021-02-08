У Раді заявили, що для санкцій стосовно телеканалів Медведчука зібрали достатньо фактів
Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що на сьогодні було накопичено достатньо фактів для того, щоб до народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака і його телеканалів був застосований саме закон про санкції.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Я маю всі підстави казати, виходячи з того, що я знав ще як член Тимчасової слідчої комісії (з розслідування відомостей щодо дотримання законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ - ред.), що на сьогодні було накопичено достатньо фактів для того, щоб був застосований закон саме про санкції", - зазначив політик.
Він нагадав, що у 2019 році була створена Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, яка вивчала питання зміни власників на цих телеканалах, питання їх фінансування і особливостей редакційної політики.
"Я і досі пов'язаний декількома підписками про нерозголошення того, що нам повідомляли представники СБУ, Національної поліції та Генеральної прокуратури під час роботи цієї слідчої комісії. Можу тільки сказати, що навіть попри наш статус вони не змогли нам надати повного доступу до інформації слідства саме через те, що вона була захищена таємницею слідства", - розповів Потураєв.
За його словами, рішення про накладення санкцій не є універсальним для таких ситуацій.
"Тому що так склалося, що ці канали входили в групу компаній, афілійованих з паном Козаком, до якого в компетентних органів є питання з точки зору дотримання законодавства, зокрема, антитерористичного", - зазначив депутат.
Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".
5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.
8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.