Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK

В Міністерстві Культури та інформаційної політики вважають, YouTube ухвалить позитивне рішення щодо цього звернення

В Міністерстві Культури та інформаційної політики вважають, YouTube ухвалить позитивне рішення щодо цього звернення

Фото: із відкритих джерел

Україна направила юридично підкріплене звернення до компаній Google та YouTube щодо закриття Ютуб-каналів підсанкційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, передає RegioNews.

За його словами, мовлення телеканалів, які опинилися під санкціями РНБО, буде припинене в інтернеті, оскільки в практиці великих інтернет-майданчиків подібний досвід вже є.

У більшості випадків великі компанії позитивно реагують на запити, коли держава апелює питаннями національної безпеки. І позитивно розглядають ці звернення, тому ми віримо, що наше звернення також буде розглянуте позитивно", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

3 лютого у Мінкульту заявили, що проситимуть YouTube заблокувати канали NewsOne, ZIK та "112 Україна".